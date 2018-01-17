Сергей Мозякин: "Не собираюсь завершать карьеру. И хочу остаться в "Металлурге"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин подтвердил, что ведет переговоры с клубом о продлении контракта. Действующее соглашение 36-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2017/18.

– По окончании сезона у вас заканчивается контракт с "Металлургом". Какие планы в дальнейшем?

– Продолжать играть в хоккей, – приводят "Известия" слова Мозякина. – Точно не собираюсь завершать карьеру. И хочу остаться в "Металлурге". Уже сообщил об этом клубу – переговоры ведутся, но комментировать их пока не хочу. Вы всё узнаете, когда контракт будет подписан.

– Для "Магнитки" принципиально завершить регулярный чемпионат в первой четверке на Востоке и получить преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф?

– Да, у нас есть такие задачи. Мы хотим начать плей-офф в Магнитогорске. Надо смотреть, как пойдет дальше. Сейчас трудно загадывать. Но желание провести первые два матча плей-офф на нашей арене есть. Понятно, что просто в оставшихся играх регулярного чемпионата нам не будет. Все соперники серьезные, и надо с максимальной отдачей отыграть завершающую часть "регулярки".

Напомним, Мозякин выступает за "Магнтику" с 2011 года. В составе этой команды он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также обновил множество рекордов российского и советского хоккея. В этом сезоне 36-летний форвард принял участие в в 39 матчах, набрав 37 (17+20) очков при 4 минутах штрафного времени и показателе полезности "-1".