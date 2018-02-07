Сергей Мозякин: "Не хотел ничего менять, надеюсь сыграть с сыном за "Магнитку"

Форвард магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин заявил, что продлил контракт с клубом из-за того, что не хотел ничего менять. Также он отмтеил, что хотел был сыграть за "Магнитку" со своим 16-летним сыном Андреем, который на этой неделе дебютировал за "Стальных лис" в МХЛ.

- Причин много, на самом деле, - приводит "Р-Спорт" слова Мозякина. - Я все-таки много времени провел в Магнитогорске, и в данный момент не хотел что-то менять. Меня все устроило: и контракт, и все остальное.

Сыграть с сыном? Вчера он играл за молодежку, да, надеюсь, что еще успеем сыграть с ним за "Металлург.

Напомним, новый контракт Мозякина с "Металлургом" действует до окончания сезона-2019/20.