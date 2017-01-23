Сергей Мозякин: "Мог бы променять рекорды на третий Кубок Гагарина? Возможно"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин подчеркнул, что главной целью для него остается победа в Кубке Гагарина. Рекордсмен по количеству очков в КХЛ выигрывал трофей в 2014 и 2016 году.

- Мы для Кубка Гагарина играем каждый год, - цитирует официальный сайт КХЛ Мозякина. - И не надоедает. Поднимать его над головой хочется всё время.

- Болельщики ждут от вас тысячного очка в чемпионатах страны.

- А сколько до тысячи осталось-то? Я, если честно, не знаю.

- Сами не следите за публикациями о своих рекордах?

- Знаю, конечно, о каких-то. Но вообще, обычно узнаю о рекордах, когда мне пишут и поздравляют с очередным. Вообще, я играю не один, гораздо важнее командные результаты. Ребята мне все помогают. Играл бы один – и рекордов не было бы.

- Боретесь ли с Ковальчуком за звание лучшего бомбардира КХЛ?

- Конечно, боремся, а как не бороться? Идём друг с другом рядом постоянно. Все видят сами.

- Смогли бы поменять все свои достижения на третий Кубок Гагарина?

- Да, возможно.