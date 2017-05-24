Сергей Мозякин: "Магнитка" старается доказать, что с такой игрой можно побеждать"

Капитан магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин в преддверии гала-вечера КХЛ, посвященного закрытию сезона, подвел итоги прошедшего чемпионата-2016/17. Также форвард рассказал об игре "Магнитки".

– Чувствую себя лучше, была небольшая травма, – сказал Мозякин в эфире КХЛ ТВ. – Тяжело, что выбыл по ходу чемпионата мира. Было неплохо сыграть дважды в финале Кубка Гагарина за три года. Мы пытаемся показывать немного другой хоккей. Стараемся доказать, что с такой игрой можно побеждать. Рекорды? Семья всегда помогает. Тяжело сказать, все так совпало. Это когда-то должно было случиться.