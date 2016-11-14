Сергей Макаров: "Пришлось взять Тихонова с собой в гости к отцу Уэйна Гретцки"

Легенда отечественного хоккея Сергей Макаров, который в ночь с понедельника на вторник будет включен в Зал хоккейной славы в Торонто, отметил, что главный тренер ЦСКА и сборной СССР Анатолий Тарасов больше ценил коренных армейцев, чем тех, кто перешел в команду из других клубов. Двукратный олимпийский чемпион также вспомнил, как во время Кубка Канады-1987 Виктор Тихонов ни за что не хотел отпускать хоккеиста в гости к отцу Уэйна Гретцки, опасаясь за нарушение режима.

– Тарасов недолюбливал игроков, пришедших в ЦСКА, – приводит пресс-служба КХЛ слова Макарова. А ценил коренных армейцев – Славу Фетисова, Вову Крутова… Я его слова делил на десять. Помню, Тарасов сказал, что Гретцки не смог бы играть за сборную СССР, потому что он не комсомолец.

– Гретцки бы смог ?

– Конечно! Это был не канадский, а, скорее, европейский игрок. Мы впервые встретились на молодежном чемпионате мира в конце 1977-го. Ему не было и 17 лет. Тогда о нем много говорили, но он не выделялся. Ну а потом…

– Помните, как Гретцки пригласил вас к себе домой?

– Домой к своему отцу. Во время Кубка Канады-1987. Тихонов ни за что не хотел отпускать, боялся, что мы режим нарушим. Пришлось взять его с собой, хотя пригласили только нас.

– Рассказывали, что вы там по одному отпрашивались в туалет, а сами втихаря шли пить пиво.

– Было что-то такое. Сейчас трудно в это поверить.