Сергей Макаров: "Гашек до сих пор вспоминает, как пропустил от меня с нулевого угла"

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Макаров, который в ночь с понедельника на вторник будет включен в Зал хоккейной славы в Торонто, узнал о предстоящем знаковом событии от двукратного олимпийского чемпиона Игоря Ларионова. По словам легенды отечественного хоккея, если во время речи на торжественной церемонии он начнет перечислять всех, кому обязан своей карьерой, ему не хватит и часа.

– О том, что меня включат в Зал хоккейной славы, я узнал от Игоря Ларионова, – приводит официальный сайт КХЛ слова Макарова. – Потом наш летописец Сева Кукушкин позвонил. На церемонии надо выступить с речью, уложиться в три минуты. Но если начну перечислять всех, кому обязан своей карьерой, благодарить, и часа не хватит.

– Чем запомнился ваш первый чемпионат?

– Решающим матчем с чехами. У нас много травмированных и больных. Нужна была победа с разницей в две шайбы. И мы, как по заказу, выиграли 3:1. После Праги меня наградили медалью "За трудовую доблесть".

– Чехи до сих пор считают вас злым гением своей сборной.

– Еще бы. Я им столько забил. Причем решающих голов. Всем вратарям. Доминик Гашек до сих пор вспоминает, как на чемпионате мира-1990 в Берне пропустил от меня почти с нулевого угла. Мы тогда победили 5:0 и стали чемпионами мира.

– Самый запоминающийся для вас турнир?

– Какой-то один не назову. Это сейчас все говорят: "Квебек-2008". А у меня карьера получилась длинной. Если победили – все ярко. А побеждали мы куда чаще, чем проигрывали.