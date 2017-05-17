Сергей Кузнецов: "Если КХЛ хочет убрать "Кузню", то это плевок в российский хоккей"

Глава Новокузнецка, председатель совета "Металлурга" Сергей Кузнецов заявил, что недоволен информацией о возможном исключении клуба из числа участников КХЛ. Руководитель отметил, что таким решением лига хоронит спорт во всем городе.

– Я с возмущением читаю новости о том, что новокузнецкий "Металлург" должен покинуть состав КХЛ, – цитирует официальный сайт "Кузни" Кузнецова. – Мне непонятна позиция функционеров лиги, которые таким решением могут перечеркнуть 67-летнюю историю новокузнецкого хоккея. Если это действительно так, то это плевок не только в многотысячную армию болельщиков "Металлурга", но и в весь российский хоккей. Своим решением вы просто хороните спорт в городе, который является базовым для российского хоккея.

Я напоминаю руководству КХЛ, что сегодня честь Родины на чемпионате мира по хоккею защищают игроки сборной, воспитанные новокузнецкой хоккейной школой, наши хоккеисты играют за лучшие клубы мира.

Я обращаюсь к новокузнечанам, ко всем любителям хоккея в стране подняться всем миром против решения лиги. Вместе мы можем изменить судьбу новокузнецкого хоккея! Так же оценивают ситуацию и новокузнечане. В соцсетях уже появились обращения к руководству КХЛ, руководству страны сохранить "Металлург" в составе лиги.