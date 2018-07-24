Сергей Козлов – о ситуации с ареной "Авангарда": "В КХЛ реально играть не на своей арене. Такие прецеденты уже были"

​Начальник Департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов в интервью "СЭ" отметил, что "Авангард" может играть на другой арене. По информации "СЭ", у домашней арены омичей трещины в фундаменте.

– Реально ли проводить домашние матчи в КХЛ не на своем стадионе?

– Реально, такие прецеденты уже были. Можно играть на арене, отвечающей требованиям регламента. Такая ситуация у московского "Динамо", которое начинает этот сезон в "Мегаспорте".

– Есть ограничения по удаленности от региона, который представляет команда?

– Это выбор лично хоккейного клуба. Он подает запрос по поводу арены, которая отвечает требованиям регламента КХЛ. После этот запрос рассматривается. Но по поводу "Авангарда" никакой информации у нас пока нет. Ранее "СЭ" сообщили в КХЛ, что "Авангард" не подавал никаких запросов в лигу. (Игорь НОВИКОВ)