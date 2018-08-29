Сергей Костицын стал капитаном минского "Динамо"

Нападающий Сергей Костицын будет капитаном минского "Динамо" в сезоне-2018/19, информирует официальный сайт клуба. Ранее 31-летний форвард был ассистентом капитана команды.

Костицын вернулся в "Динамо" в мае. Ранее он играл за этот клуб в 2016-2017 годах.

В предстоящем сезоне ассистентами капитана будут четверо игроков: Александр Павлович и Александр Китаров – в домашних матчах, Андрей Костицын и Куинтон Хауден​ – в гостевых.