Сергей Костицын: "Обидно уступать в такой игре, как с "Салаватом"

Нападающий "Торпедо" Сергей Костицын отметил, что нижегородцы были близки к победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (3:4 Б). Форвард стал автором дубля. Уфимцы сравняли счет за 1.03 до конца третьего периода, а затем победили в серии буллитов.

– Обидно уступать в такой игре, пропускать гол за минуту до сирены... Да и с буллитами у нас что-то не ладится, – цитирует официальный сайт "Торпедо" Костицына. – И все-таки играли мы, в целом, неплохо. Были близки к победе...

– В двух последних играх "Торпедо" набирало по одному очку. Но у ребят разное настроение по окончании этих поединков. Матч с "Салаватом", похоже, расстроил гораздо больше?

– Наверное, потому, что в игре с Уфой мы были ближе к победе, чем два дня назад, вели в счете. В концовке могли выстоять, но не сложилось. А был хороший шанс набрать три очка.

– Вы отметились двумя заброшенными шайбами. Их засчитали только после видеопросмотров. В первом случае вы-то, наверное, видели, что шайба влетела в ворота?

– Даже и не знаю. Я, может быть, до сих пор еще не верю, что шайбу засчитали (улыбается).

– Но во втором-то случае сомнений у вас не было? Арбитры "вне игры" высматривали...

– В том эпизоде был уверен, что все нормально. Не беспокоился...