Сергей Костицын и Столяров вернулись в "Торпедо"

Нападающий Сергей Костицын перешел из минского "Динамо" в "Торпедо", информирует официальный сайт нижегородского клуба. В составе бело-голубых в прошедшем сезоне 30-летний форвард набрал 28 (5+23 ) очков в 50 матчах. О сроках соглашения не сообщается.

Также нижегородский клуб пополнил нападающий Геннадий Столяров. Он подписал двухлетний контракт. Финалист Кубка Гагарина 2010 года уже выступал за "Торпедо" в сезоне-2014/15 (23 игры, 7 (2+5) очков). Также в КХЛ 31-летний форвард выступал за ЦСКА, "Северсталь", "Нефтехимик", "Барыс", МВД и московское "Динамо". В общей сложности в КХЛ Столяров провел 371 матч, набрал 132 (48+84) очка.