Сергей Коньков: "Поздравлять "Сибирь" еще рано"

Нападающий "Сибири" Сергей Коньков после победы над "Авангардом" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1) отметил, что команде пока рано отмечать выход в плей-офф. Новосибирцы поднялись на седьмое место в Восточной конференции, вытеснив "Авангард" на девятое. В заключительной игре регулярного чемпионата "Сибирь" примет дома "Трактор".

- Хорошо, что выиграли. Игра была напряженная, готовились к этому матчу, знали его ценность. "Авангард" и мы решаем задачи по выходу в плей-офф, и матч соответствовал уровню плей-офф. Но поздравлять нас еще рано. Нам нужно еще, как минимум, одно-два очка. Не будем загадывать наперед. У нас впереди еще матч, и он будет непростым. (Анна ЛЕВЧЕНКО)