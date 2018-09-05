Сергей Коньков: "Был бы вариант остаться в «Сибири», я бы остался"

Новичок "Адмирала" Сергей Коньков заявил, что остался бы в "Сибири", если бы был такой вариант.

– Как оцените прошедший подготовительный этап? Вы довольны командой и конкретно собой?

– Оценку, как поработала команда, давать должен тренер. Но с той нагрузкой, заданиями и упражнениями, что давались, команда справилась. По себе скажу так: всегда есть над чем работать – над взаимопониманием, над игрой в большинстве. Ну и другие элементы игры надо улучшать. Тем более еще только начало чемпионата – впереди большой объем работы.

– Был ли у вас вариант остаться в Новосибирске?

– Был бы такой вариант, я бы остался.