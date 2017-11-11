Сергей Калинин: "Я не чувствую давления из-за возможного недопуска игроков КХЛ на Олимпиаду"

Нападающий СКА и сборной России Сергей Калинин не испытывает давления из-за возможного недопуска игроков КХЛ на Олимпийские игры 2018 года. На прошлой неделе президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что КХЛ готова ответить на действия Международного олимпийского комитета МОК.

– Не секрет, что каждому хоккеисту хочется выиграть Олимпиаду, вне зависимости, поедут ли на нее игроки НХЛ или нет, – цитирует ТАСС Калинина.– Я особо не читаю прессу – что происходит сейчас относительно ситуации с КХЛ. Только разговариваю с партнерами и узнаю от них, что там кого-то не допускают. Никакого давления по этому поводу нет – лично я ничего изменить не могу.

Нельзя сказать, что вся нынешняя подготовка пройдет зря, если КХЛ все-таки примет решение не приостанавливать чемпионат. Ни один игрок нашей сборной не считает, что он просто так приехал в команду – все ребята стараются, работают. Не имеет значения статус турнира, когда ты приехал играть за сборную.