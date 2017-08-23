Сергей Калинин: "У СКА количество перешло в качество во втором периоде"

Нападающий СКА Сергей Калинин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Слована" (7:1) отметил, что уже завтра команда начнет подготовку к следующей игре. Хоккеист подчеркнул, что хотел принять участие в прошлом матче против ЦСКА (4:2).

– Какие впечатления от дебюта за СКА в официальной игре?

– Все здорово! Выигрывать всегда приятно. Сегодня порадуемся, а завтра начнем готовиться к следующей игре.

– Почему первый период был таким невзрачным?

– На самом деле мы создали много моментов, большую часть периода провели у них в зоне. В итоге количество перешло в качество во втором периоде. Забили голы и довели матч до победы.

– Обидно, что не сыграли против ЦСКА?

– Хотел сыграть в матче открытия против такого соперника. Но у меня еще будет время.

– Уже привыкли к партнерам по звену?

– Сегодня большую часть времени провели в атаке, создали много моментов, но не реализовали. Значит надо больше работать (Сергей ЯРЕМЕНКО)