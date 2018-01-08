Сергей Калинин: "Свист с трибун? В какой-то мере даже приятно"

Нападающий СКА Сергей Калинин после победы над "Ладой" (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде никак не мешал свист с трибун. Также хоккеист доволен результатами выездной серии. 26-летний форвард провел 44 матча в этом сезоне и набрал 27 (12+15) очков.

– Почему в первом периоде не получилось забить?

– На самом деле, тяжелая была игра. "Лада" – хорошая, быстрая команда и площадка у них другая. Мы сыграли сегодня не очень хорошо, но забили свои голы в большинстве, и это помогло выиграть.

– Чем так непривычна площадка в Тольятти?

– Она меньше, из-за этого игра идет быстрее. Но мы должны уметь играть на любых скоростях, так что здесь оправданий быть не может.

– Как оцените физическое состояние свое и команды?

– Думаю, отдых в любом случае пошел на пользу. У нас очень плотный календарь, много игр. Думаю, в дальнейшем мы будем выглядеть лучше.

– Как играется, когда такой свист на арене?

– Мы профессионалы и должны играть вне зависимости от внешних факторов. Ничего страшного. Наоборот, в какой-то мере даже приятно.

– Довольны тем, как завершилась выездная серия?

– Конечно, увозим шесть очков с выезда – это здорово. Нужно так же продолжать дома.