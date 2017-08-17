Сергей Калинин: "СКА обыграл бы "Нью-Джерси"

Нападающий СКА Сергей Калинин после победы над "Йокеритом" (5:1) в финале предсезонного турнира имени Николая Пучкова отметил, что готов играть в любой ситуации.

– Следили за переходами игроков в ЦСКА?

– Особо не следил. Но знаю, что у них несколько ребят из НХЛ приехало и звено из "Сибири". Все что я знаю.

– В какой роли вас видит Знарок? В первой тройке, в четвертой, в центре, на фланге?

– Я не знаю на самом деле. Игрок должен в любой ситуации уметь играть и делать все, чтобы быть полезным команде. Куда поставят, что скажут делать – то и буду, чтобы приносить пользу.

– СКА обыграл бы "Торонто Марлиз"?

– Да.

– А "Нью-Джерси"?

– Тоже да. (Игорь ЕРОНКО)