Сергей Калинин: "Синяк под глазом не связан с походом на матч "Зенит" – "Локомотив"

Нападающий СКА Сергей Калинин подчеркнул, что матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (3:2) получился тяжелым. По словам форварда, рижане демонстрируют хорошую игру, несмотря на то, что занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции.
– Ждали тяжелый матч, хоть "Динамо" и на последнем месте. Они хорошо играют, здорово двигаются, – сказал Калинин. – Матч получился тяжелым, у нас было много суеты, много брака в передачах. Которую игру подряд плохое начало.
– Вызов в сборную придал мотивации?
– Да. Перед игрой я успел посмотреть состав. Но до сборной впереди еще два матча в клубе. Надо побеждать.
– Вы дважды разгромили "Спартак" в этом сезоне. Какой настрой на следующий матч?
– Будем спокойно готовиться. Разберем соперника.
– Вы пришли в СКА и сразу получили вызов сборную. Есть связь?
– Не знаю.
– Посвятите победу Рукавишникову, который получил серьезную травму?
– Конечно! Врачи сказали, что с ним все в порядке.
– Синяк у вас под глазом связан с походом на "Зенит" – "Локомотив"?
– Нет. На тренировке получил. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
- Динамо Рига
- СКА СПб
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Спартак (хоккей)
- Сергей Калинин
- Роман Рукавишников