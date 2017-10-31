Сергей Калинин: "Синяк под глазом не связан с походом на матч "Зенит" – "Локомотив"

Нападающий СКА Сергей Калинин подчеркнул, что матч регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" (3:2) получился тяжелым. По словам форварда, рижане демонстрируют хорошую игру, несмотря на то, что занимают последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

– Ждали тяжелый матч, хоть "Динамо" и на последнем месте. Они хорошо играют, здорово двигаются, – сказал Калинин. – Матч получился тяжелым, у нас было много суеты, много брака в передачах. Которую игру подряд плохое начало.

– Вызов в сборную придал мотивации?

– Да. Перед игрой я успел посмотреть состав. Но до сборной впереди еще два матча в клубе. Надо побеждать.

– Вы дважды разгромили "Спартак" в этом сезоне. Какой настрой на следующий матч?

– Будем спокойно готовиться. Разберем соперника.

– Вы пришли в СКА и сразу получили вызов сборную. Есть связь?

– Не знаю.

– Посвятите победу Рукавишникову, который получил серьезную травму?

– Конечно! Врачи сказали, что с ним все в порядке.

– Синяк у вас под глазом связан с походом на "Зенит" – "Локомотив"?

– Нет. На тренировке получил. (Сергей ЯРЕМЕНКО)