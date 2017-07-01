Сергей Калинин: "Посчитал, что с учетом фактора сборной правильнее будет вернуться в Россию"

Новичок СКА Сергей Калинин отметил, что ему хочется выиграть Кубок Гагарина вместе с новой командой. Он также добавил, что получил бесценный опыт в НХЛ, который поможет ему в дальнейшем.

Калинин, в минувшем сезоне выступавший в системах "Нью-Джерси" и "Торонто", подписал трехлетнее соглашение с невскими армейцами.

– Конечно, я рад переходу в СКА, – приводит пресс-служба клуба слова Калинина. - Рад тому, что вернулся в Россию, что оказался именно в этой команде. СКА всегда борется за Кубок, и мне хочется выиграть его вместе с новой командой. У меня были возможности остаться на следующий сезон за океаном, но я посчитал, что с учетом фактора сборной правильнее вернуться в Россию. Конечно, время, проведенное в НХЛ, не прошло даром. Прошлый сезон вышел не самым удачным, но я получил бесценный опыт, который, надеюсь, поможет в дальнейшем. Не жалею о том, что попробовал себя в НХЛ.

Пока стараюсь не думать об Играх, не забивать лишний раз голову. Я недавно закончил сезон, немного отдохнул, набрался новых эмоций, провел время с друзьями и родителями, залечил все микротравмы. Сейчас мысли исключительно о начале тренировочного процесса в Петербурге. Не терпится скорее увидеть команду.

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