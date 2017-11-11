Сергей Калинин: "Надеюсь, что этот сезон станет лучшим в карьере"

Нападающий СКА и сборной России Сергей Калинин выразил надежду на то, что нынешний сезон станет лучшим в его клубной карьере. В текущем сезоне на счету хоккеиста 17 (9 шайб + 8 передач) очков в 29 матчах.

- Приятно забивать и отдавать, но главное, чтобы побеждала команда,- цитирует ТАСС Калинин. - Если сумеем выиграть Кубок Гагарина, то этот сезон будет лучшем в карьере для меня. Надеюсь на это.

Я провел не так много игр НХЛ, поэтому проблем с адаптацией к большим площадкам не было. Единственное, что за океаном хоккей более быстрый и контактный, здесь игроки больше играют в пас.