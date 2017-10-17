Сергей Калинин: "Мы спим – много брака, мало идем на ворота"

Нападающий СКА Сергей Калинин после матча с "Нефтехимиком" в регулярном чемпионате КХЛ рассказал о несостоявшемся хет-трике Виктора Тихонова и причинах последних поражений армейцев.

– Смогли дожать соперника за счет командного духа. Собрались и перестроились в нужный момент. Хорошо, что получился такой матч. Надеюсь, он нам поможет в дальнейшем, потому что мы немного спим: много брака, мало идем на ворота. Только в третьем периоде играли так, как надо.

– Почему спите? Устали?

– Не знаю. Просто так бывает. Может, что-то эмоциональное: много игр – много побед. Где-то расплескались. Хорошо, что закончили победой.

– Вам в концовке было очевидно, что кепки зря летят на лед?

– Я видел кепки, но Витя Тихонов мне сразу сказал, что я забил. Я был бы рад хет-трику Тихонова, но рад и своему голу. (Сергей ЯРЕМЕНКО)