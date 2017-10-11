Сергей Калинин: "Если бы показывали свой хоккей - никто бы СКА не обыграл"

Нападающий СКА Сергей Калинин после первого поражения в сезоне от "Сочи" (2:3) подчеркнул, что армейцам необходимо разобрать ошибки. По его словам, команда из Санкт-Петербурга подстроилась под манеру игры соперника, а не показала свой хоккей.

– Обычно СКА во втором периоде разрывает соперника. Что случилось в этом матче?

– Подстроились немного под их манеру игры, а надо было свой хоккей показывать. С нашей стороны было много брака и проигранных единоборств. Эти компоненты делают игру. Пропустили два рабочих гола. Смогли добавить, но проиграли. Ничего страшного.

– Вратарь "Сочи" – главный герой этой встречи?

– Нет. Если бы мы показывали свой хоккей – никто бы нас не обыграл. Можем винить только себя. И начинать новую серию.

– Что думаете о "Салавате"?

– Надо разобрать ошибки игры с "Сочи" и готовиться дальше. Я уже говорил, что совершенно неважно, когда победная серия закончится, нужно будет заново начинать побеждать. (Сергей ЯРЕМЕНКО)