Сергей Иванов: "ЦСКА – самый успешный спортивный бренд России"

Экс-министр обороны и бывший руководитель администрации президента России Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА над "Спартаком" (4-0) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Сорвал голос на матче, – сказал Иванов. – Для начала неплохо, в четырех встречах серии пропустили всего одну шайбу. Это говорит о хорошей обороне, а вот реализация, о чем я в раздевалке ЦСКА сказал, оставляет желать лучшего. Надеюсь, она улучшится в серии с "Йокеритом", а потом и со СКА.

– У вас есть любимые игроки в хоккейном ЦСКА?

– Есть, но называть не хочу. Один вратарь – догадайтесь кто. И один защитник – недавно перешедший в ЦСКА и сегодня отличившийся (Мэт Робинсон. – Прим. "СЭ"), ну и группа нападающих – там много.

– Как вам игра олимпийских чемпионов?

– Они еще не вошли в ритм, у них естественный спад, после больших достижений они не могут на том же уровне продолжать играть. Это человеческая природа.

– Ждете серии со СКА?

– Как обычно.

– Сейчас без голоса на футбол поедете?

– Нет. А вот завтра на баскетбол, пожалуй, схожу – пригласил сегодня хоккеистов, у них теперь есть возможность отдохнуть.

– В чемпионство ЦСКА верите?

– Всегда верю, потому что ЦСКА – самый успешный спортивный бренд страны. (Евгений БЕЛОУСОВ)