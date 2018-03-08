Сергей Иванов: "ЦСКА – самый успешный спортивный бренд России"

Экс-министр обороны и бывший руководитель администрации президента России Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА над "Спартаком" (4-0) в первом раунде Кубка Гагарина.
– Сорвал голос на матче, – сказал Иванов. – Для начала неплохо, в четырех встречах серии пропустили всего одну шайбу. Это говорит о хорошей обороне, а вот реализация, о чем я в раздевалке ЦСКА сказал, оставляет желать лучшего. Надеюсь, она улучшится в серии с "Йокеритом", а потом и со СКА.
– У вас есть любимые игроки в хоккейном ЦСКА?
– Есть, но называть не хочу. Один вратарь – догадайтесь кто. И один защитник – недавно перешедший в ЦСКА и сегодня отличившийся (Мэт Робинсон. – Прим. "СЭ"), ну и группа нападающих – там много.
– Как вам игра олимпийских чемпионов?
– Они еще не вошли в ритм, у них естественный спад, после больших достижений они не могут на том же уровне продолжать играть. Это человеческая природа.
– Ждете серии со СКА?
– Как обычно.
– Сейчас без голоса на футбол поедете?
– Нет. А вот завтра на баскетбол, пожалуй, схожу – пригласил сегодня хоккеистов, у них теперь есть возможность отдохнуть.
– В чемпионство ЦСКА верите?
– Всегда верю, потому что ЦСКА – самый успешный спортивный бренд страны. (Евгений БЕЛОУСОВ)
совва
volodqan ____________ сказки больше слушай)) спартак хатами типо не заманивал игроков... или у торпедо брони армейской не было.
21:24
Lennon
А так.... Гниль! Были, есть и будут!
21:20
Lennon
Ну вот были бы ярды у пермского Амкара, то он был бы самым успешным брендом России!
21:20
volodqan
Всю жизнь снимали сливки со всего Советского спорта во всех видах. Ненавижу цска, динамо и ска.
20:29
Особое мнение ^^^
Однозначно!
19:54