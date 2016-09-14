Сергей Гусев: "Самое главное – "Югра" одержала победу"

Защитник "Югры" Сергей Гусев после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (1:0) отметил, что для команды было важно реабилитироваться перед болельщиками после предыдущих поражений.

– Самое главное – мы одержали победу, – приводит официальный сайт "Югры" слова Гусева. – Играли для болельщиков, для нас было важно реабилитироваться после предыдущих поражений. В таком же духе будем продолжать играть. Я считаю, что сегодня были хорошие скорости. Правда, мы все равно боялись ошибиться. Но три очка наши, как ни крути. Это подбадривает команду.