22:56 14 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Гусев: "Самое главное – "Югра" одержала победу"

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Защитник "Югры" Сергей Гусев после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над новокузнецким "Металлургом" (1:0) отметил, что для команды было важно реабилитироваться перед болельщиками после предыдущих поражений.

– Самое главное – мы одержали победу, – приводит официальный сайт "Югры" слова Гусева. – Играли для болельщиков, для нас было важно реабилитироваться после предыдущих поражений. В таком же духе будем продолжать играть. Я считаю, что сегодня были хорошие скорости. Правда, мы все равно боялись ошибиться. Но три очка наши, как ни крути. Это подбадривает команду.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1345

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