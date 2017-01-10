Сергей Гусев: "Мне 41 год, но я никогда не спорю с тренером"

Защитник "Югры" Сергей Гусев, минувшим летом перебравшийся в стан ханты-мансийского клуба из "Авангарда", в интервью пресс-службе КХЛ отметил, что никогда не спорит с тренером, вне зависимости от его возраста и опыта. 41-летний игрок также добавил, что в будущем хотел бы остаться в хоккее либо в качестве наставника, либо получить должность в клубе.

– Большинство ваших ровесников уже завершили карьеру. Кто-то остался работать в хоккее, кто-то пошел в бизнес... А вы продолжаете выходить на лед. Где находите мотивацию?

– Мне просто нравится играть, нравится сам процесс игры в хоккей. В эмоциональном плане еще не пришел к тому, чтобы закончить.

– А задумывались, чем будете заниматься, когда завершите карьеру?

– Мне хотелось бы остаться в хоккее. Я думаю либо о тренерстве, либо о какой-то должности в клубе. В каком именно – пока не загадываю. Когда закончится карьера, тогда и нужно будет решать.

– Вам 41 год, сами уже могли тренировать, а до сих пор приходится выполнять чью-то установку. Бывает, что спорите с наставником?

– Нет, я никогда не спорю с тренером. Он на то и тренер, чтобы выполнять все его требования.

– Сейчас в КХЛ задает тон поколение молодых наставников, некоторые из них совсем не намного старше вас. Как соблюдать субординацию, если тренер тебе практически ровесник?

– А ты не воспринимаешь его как ровесника. Есть тренер и есть игрок, и неважно, какого вы возраста. Он может быть и намного моложе. Есть руководитель и подчиненный. Или, например, губернатор и простой рабочий. Я вообще никогда не заглядываю в паспорт, всегда зову тренера по имени-отчеству, никаких фамильярностей.