Сергей Гончаров: "Клуб КХЛ в Лондоне покажет хорошие показатели в плане интереса"

Заместитель председателя Федерации хоккея Белоруссии, член совета ИИХФ Сергей Гончаров считает, что КХЛ нужно обратить внимание на британский рынок. Руководитель уверен, что в Лондоне клуб из Континентальной лиги будет интересен болельщикам.

– Я часто слышу: "Ну какая Великобритания? Им очень далеко до высшего дивизиона", – цитирует "Р-Спорт" Гончарова. – Абсолютно не согласен. Смотрите, Лондон близок к тому, чтобы выступить в КХЛ. Когда там проходят выставочные матчи НХЛ, то дворец забивается. Соответственно, интерес к хоккею есть даже без учета многочисленных россиян, живущих в Лондоне. Если создать в Лондоне команду, то она будет показывать хорошие показатели в плане интереса.

Хоккей сможет сделать шаг в развитии только тогда, когда он будет популярен в большинстве стран мира, а не только в некоторых. Есть такие рынки как Польша, Украина, Великобритания, уже не говоря про Южную Корею или Китай. Чем мы больше расширим аудиторию, тем быстрее будет развиваться хоккей, тем больше будет денег на развитие. Кто бы мог сказать десять лет назад, что Исландия на чемпионате Европы по футболу обыграет англичан.