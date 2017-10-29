Сергей Гомоляко: "В КХЛ никто не ждет Шипачева с его зарплатными аппетитами"

Прославленный форвард "Магнитки" и бывший вице-президент "Трактора" Сергей Гомоляко прокомментировал для "СЭ" поведение Вадима Шипачева, дисквалифицированного "Вегасом" за самовольный отъезд из расположения фарм-клуба. Он отметил, что ни один клуб в КХЛ не ждет россиянина с его большой зарплатой.

– О дальновидности Вадима говорить не приходится, – отметил Гомоляко. – Считаю такое поведение неприемлемым для профессионального спортсмена. Когда Шипачев подписывал контракт, он должен был изначально просчитать все риски, в том числе возможность отправления во вторую команду. Задержись он на этот сезон, он стал бы прямым кандидатом на Олимпиаду, а сейчас с такими передрягами может и не показать своей лучшей игры, даже вернувшись в Россию.

– Учитывая его возможное возвращение, кого видите основными претендентами на центрфорварда?

– Не могу предположить. Его запросы вряд ли удовлетворит кто-то, кроме Питера, но даже бюджет СКА небезграничен, к тому же петербуржцы уверенно лидируют и вряд ли настроены кого-то менять. Московские армейцы уже много потратили на трансферы, "Ак Барс" тоже. Думаю, Вадима с его большой зарплатой в России никто не ждет, а на маленькие он не пойдет.

– Допускаете интерес к Шипачеву со стороны "Куньлуня"?

– Майк Кинэн наверняка в курсе событий в Лас-Вегасе, и человек с такой дисциплиной ему не нужен.

– "Северсталь" может уговорить воспитанника умерить аппетиты по зарплате?

– Конечно, в Череповце его ждут, вопрос – за какие деньги. Сколько хоккеистов основы нужно продать, чтобы он туда приехал? (Евгений БЕЛОУСОВ)