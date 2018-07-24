Сергей Гомоляко: "У нас много городов с ледовыми дворцами. Та же "Югра" может немного пососедствовать с "Авангардом"

Чемпион России в составе "Магнитки", бывший вице-президент "Трактора" Сергей Гомоляко прокомментировал информацию о том, что из-за проблем на "Арене-Омск" "Авангард" может начать сезон на другом стадионе. По информации "СЭ", у домашней арены омичей трещины в фундаменте.

– Сложная ситуация, сейчас всеми силами нужно все исправить. В конце концов у нас есть много городов с ледовыми дворцами, – отметил Гомоляко. – Та же "Югра" из Ханты-Мансийска может немного пососедствовать с "Авангардом". Должны найти варианты, не может быть такого, чтобы Омск остался без хоккея. – Не видите сложности в том, чтобы начать сезон на другой арене? – Сложности, конечно, существуют. Но если такое ЧП произошло, то нужно принимать какие-то меры. Уже ничего не сделаешь – нужно искать варианты. (Игорь НОВИКОВ)