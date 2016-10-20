Сергей Гомоляко: "Пока ничего не хочу комментировать"

Вице-президент "Трактора" по хоккейным операциям Сергей Гомоляко покинул челябинский клуб и пока скуп на комментарии. Гомоляко проработал в "Тракторе" чуть больше двух лет. В сентябре 2014 года он приступил к работе. В первом сезоне челябинский клуб попал плей-офф, а в прошлом сезоне команда осталась без второго этапа.



– Мы расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон, – отметил он. – Хочу поблагодарить "Трактор" за неоценимый опыт. Это было хорошее время. Большего я пока сказать не могу.



– Связан ли ваш уход с последними неудачными играми команды?

– Этот вопрос я тоже оставлю без комментариев. Мы просто расстались с "Трактором".



– Чем намерены заняться в ближайшее время?

– Буду хоккей смотреть. (Алексей ШЕВЧЕНКО)