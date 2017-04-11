Сергей Гомоляко: "Магнитке" было бы сложно побеждать без Кошечкина"

Экс-игрок и тренер магнитогорского "Металлурга" Сергей Гомоляко высоко оценил игру вратаря "Магнитки" Василия Кошечкина в финальной серии Кубка Гагарина против СКА (1-1). Следующий матч серии пройдет 12 марта в Санкт-Петербурге.

– Первые два периода "Магнитка" плохо выглядела, приводит официальный сайт КХЛ слова Гомоляко. – Команда была в прострации, СКА полностью переиграл хозяев. Об этом говорит и перевес армейцев по броскам. Мне показалось, что СКА расслабился, не забил в большинстве и начал заниматься ерундой. После своего второго гола "Магнитка" стала играть лучше и не позволила сопернику найти ту игру, которая давала ему преимущество.

Почему уральцы так провели два периода? Точно сказать не могу. СКА прекрасно контролировал шайбу, практически не откидывал ее. У них были моменты, много бросков, Ковальчук попал в штангу. Могла ли "Магнитка" намеренно отдать шайбу? Все может быть. Мы ранее говорили, что тренеры могут преподнести сюрпризы. Но на установках перед игрой нас нет, поэтому говорить сложно. С другой стороны, можно было отдать инициативу и закончить первый период со счетом 1:5, к примеру.

Василий Кошечкин – сильный вратарь, без него "Металлургу" сложно было бы побеждать. Во второй встрече он подтвердил свой высокий уровень. Меньшинство? С этим компонентом все было нормально у "Магнитки" – одну забили и одну пропустили. А то, что СКА запирал уральцев в зоне, – можно две минуты шайбу возить, а голов не будет. Моментов у армейцев в большинстве было мало.