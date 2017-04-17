Сергей Гомоляко: "Играть против ЦСКА и против СКА - это разные вещи"

Экс-игрок и тренер магнитогорского "Металлурга" Сергей Гомоляко прокомментировал победу СКА в финале Кубка Гагарина над "Магниткой" (4-1). Специалист сравнил нынешнюю финальную серию с прошлогодней.

– Я не говорил, что обязательно получится суперфинал в этом году, но надеялся, что будет семь матчей, – приводит официальный сайт КХЛ слова Гомоляко. – "Магнитка" сыграла два превосходных финала в прошлые сезоны, когда были повержены "Лев" и ЦСКА. А в этой серии у "Металлурга" многое не получилось. Хотя важный фактор – глубина состава СКА. У армейцев было много травмированных – среди них и Павел Дацюк, и Вячеслав Войнов.

Вчера был в Магнитогорске и видел, что вместе с командой находились Максим Чудинов, Виктор Тихонов, Сергей Широков. У СКА не играли такие сильные хоккеисты, но в Петербурге нашли кем их заменить. Все четыре пятерки команды Знарка выступали ровно, а кроме того – они сумели закрыть лидеров "Металлурга". Звену Коваржа вообще ничего не дали сделать.

Я бы не говорил о том, что в финале получилась тренерская дуэль. Обе команды шли к этим матчам весь сезон. И у СКА, и у "Металлурга" были наработанные схемы, отработанные игровые ситуации. Я бы не сказал, что Олег Валерьевич победил Илью Петровича с точки зрения тренерской мысли. Меня не удивило и то, что "Металлург" играл практически всю серию от обороны.

В прошлом финале с ЦСКА, если помните, мы увидели такую же картину. Но играть против ЦСКА и против СКА – это разные вещи. У москвичей было мало атакующих хоккеистов, которые могли решить судьбу матча, но они также наносили огромное количество бросков. А сейчас "Металлург" столкнулся с более мастеровитой командой. У СКА оказалась куда выше реализация моментов.

Вчера СКА обыграл магнитогорский "Металлург" в пятом матче финала плей-офф КХЛ и во второй раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.