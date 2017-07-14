Сергей Гомоляко: "Гусев еще успеет поиграть за океаном"

Прославленный нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Гомоляко отметил, что нападающий Никита Гусев, подписавший новый контракт со СКА, должен показать лучший хоккей и выступить на Олимпиаде. Он добавил, что тренерскому штабу необходимо подобрать ему подходящих партнеров.

– Со стороны Никиты подписание нового контракта полностью оправданно, – заявил Гомоляко. – Руководители клуба хорошо сработали. Никита, как и все игроки, которые остаются в России, должен показать свой лучший хоккей и выступить на Олимпиаде. Он еще молодой и успеет поиграть и здесь, и за океаном. Еще в прошлом году он был одним из лидеров – умеет забивать и отдавать, и он один остался из их тройки с Шипачевым и Дадоновым в СКА. Их трудно заменить, и сейчас тренерскому штабу предстоит подобрать ему подходящих партнеров. (Евгений БЕЛОУСОВ)

СКА подписал новый контракт с Гусевым