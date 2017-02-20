Сергей Гимаев: "Сибири" будет очень тяжело встать снова"

Известный российский комментатор Сергей Гимаев уверен, что "Сибири" в ближайшее время будет очень тяжело вернуться на лидирующие позиции в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Новосибирцы не смогли выйти в плей-офф, заняв девятое место в Восточной конференции.

Сегодня клуб подтвердил отставку с поста главного тренера Андрея Скабелки, также команду могут покинуть ведущие нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Степан Санников, Константин Окулов.

- "Сибири" будет очень тяжело встать снова, - приводит "Р-Спорт" слова Гимаева. - Ушел отличный тренер, команда может потерять ведущих игроков, а восполнить эти потери будет невероятно трудно. За спиной у клуба нет больших финансов, чтобы накупить новых хоккеистов. "Сибирь" - клуб, к которому я отношусь с огромным уважением, очень люблю Новосибирск. Поэтому тяжело переживаю то, что сейчас происходит. "Сибири" в ближайшее время будет сложно.