Сергей Федоров: "Здорово, что сохраняется интрига в борьбе ЦСКА и СКА"

Менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров выразил радость по поводу сохранения интриги в борьбе между столичными армейцами и СКА. За 9 матчей до завершения регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занимает второе место в сводной таблице, на четыре очка отставая от лидирующего СКА.

– Здорово, что сохраняется интрига в борьбе ЦСКА и СКА за первое место в конференции, за Кубок континента, – цитирует "Р-Спорт" Федорова. – Скажу, что ЦСКА сейчас мог бы иметь больше очков, если бы мы не доводили некоторые игры до буллитов или забили, например, в последней игре с (московским) "Динамо" (0:1). К этому были все предпосылки. Думаю, мы все в ЦСКА будем рады, если станем первыми, ударно завершим регулярку и подойдем в оптимальной форме к плей-офф.