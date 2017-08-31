Сергей Федоров: "Ягру же 45 лет, так что в этом ракурсе Зарипов, может, поинтереснее чеха"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Федоров отметил, что ситуация, в которой оказался российский нападающий Данис Зарипов, является полнейшим нонсенсом.

КХЛ 25 июля объявила, что Зарипов отстранен дисциплинарным комитетом ИИХФ до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой в чемпионате КХЛ сезона-2016/17, в котором форвард играл за магнитогорский "Металлург".

– Для меня ситуация, в которой оказался Зарипов, это полнейший нонсенс. Я же играл в "Магнитке" и знаю всех ответственных людей, знаю весь медицинский персонал, – цитирует Федорова "Р-Спорт". – То, что произошло – это абсолютный нонсенс. Я не знаю технических моментов, но знаю Даниса, для которого самым большим допингом может быть пара чашек кофе. Желаю ему восстановить свое доброе имя и продолжить карьеру, ему нужно играть.

Шансы получить контракт в НХЛ у Зарипова есть. Яромир Ягр не может найти работу? Ягру же 45 лет, так что в этом ракурсе Зарипов, может, даже поинтереснее чеха. Если серьезно, я точно знаю, что Данис – универсальный игрок. Если ему найти правильную роль, то он в любом клубе будет также разыгрывать, как он это делал в "Магнитке" с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.