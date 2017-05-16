Сергей Федоров: "Я готов к любому кипишу, лишь бы была работа"

Главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров отметил, что для него важна не должность, а интересная работа. Также руководитель не стал отвечать на вопрос, останется ли он в команде.

– Продолжите ли вы работу в ЦСКА в следующем сезоне?

– Это зависит от моментов, которые сейчас происходят в клубе, – сказал Федоров. – В данное время я работаю в клубе. По поводу следующего сезона у нас немного все отложено. Это нормально для всех работников клуба, включая высший менеджмент.

– А вы сами хотите продолжить работу в клубе?

– Как скажут наши руководители. Я готов к любому кипишу, лишь бы была работа.

– То есть, ваша должность пока непонятна? Главное, работать?

– Ну, конечно. Должность для меня неважна. Хоккей это командная работа. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)