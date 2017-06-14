Сергей Федоров: "В "Динамо" все хорошо, все будут работать"

Заместитель председателя общества "Динамо" Сергей Федоров заявил, что в клубе все хорошо и все его участники продолжат работать с командой. Ранее сообщалось, что клуб выступит в следующем сезоне КХЛ.

– Все хорошо, все будут участвовать и будут работать. Подробности узнаете из релиза общества, который сейчас согласовывается с председателем, – сказал Федоров. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что 1 июня в офисе московского клуба прошли обыски в рамках проверки по письму заместителя председателя правления ЦС ВФСО "Динамо" Сергея Федорова о хищении средств. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил на следующий день, что лига получила гарантии по участию клуба в следующем сезоне.

По информации "СЭ", суммарные долги "Динамо" перед игроками составляют порядка 420 миллионов рублей.