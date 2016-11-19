Сергей Федоров: "Травма помешала Холлоуэю раскрыться в ЦСКА"

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что раскрыться в составе армейцев нападающему Баду Холлоуэю помешала травма. В пятницу красно-синие и 28-летний канадец расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Холлоуэй пришел в ЦСКА перед началом нынешнего сезона КХЛ и сыграл 12 матчей в регулярном чемпионате, набрав в них 9 очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности "+4".

– Мы расстались с Холлоуэем по обоюдному согласию сторон, – приводит "Р-Спорт" слова Федорова. – К сожалению, в начале сезона Бад получил серьезную травму, которая помешала ему раскрыться в составе ЦСКА. В связи с тем, что у нас в клубе во главе угла стоит спортивный принцип, было принято обоюдное решение расстаться.