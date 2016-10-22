Сергей Федоров: "Сравнивать Ничушкина с Радуловым не совсем правильно"

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров доволен прогрессом форварда Валерия Ничушкина. 21-летний россиянин в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности "+12".

- Стать новым Радуловым Ничушкин, конечно, не должен, - цитирует "Р-Спорт" Федорова. - Он должен стать тем Валерием Ничушкиным, которого мы помним по игре в России и в НХЛ. Даже не так: он должен стать еще лучше, а сравнивать его с Радуловым не совсем правильно.

Ничушкин проходит сложный процесс, все-таки для Валеры после НХЛ все другое: площадка, коллектив, требования, где-то и тактика. Тем не менее мы видим прогресс, и очень рады этому прогрессу. Ничушкин - очень трудолюбивый, трудоспособный, очень хороший игрок для нашего клуба. Мы рады, что заключили с ним соглашение.

Критика всегда бывает, слова главного тренера – это абсолютно рабочая критика, направленная на то, чтобы подхлестнуть игрока к более детальному и серьезному подходу, помочь ему в плане адаптации.