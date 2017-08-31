Сергей Федоров: "Пока я беру небольшой перерыв"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Федоров отметил, что не думает о работе в НХЛ, клубах КХЛ, кроме ЦСКА, но готов помочь сборной России.

Федоров занимал пост главного менеджера ЦСКА с мая 2012 года по декабрь 2016 года, когда был переведен на должность главного менеджера по селекции. В конце мая Федоров покинул должность главного менеджера по селекции, но сохранил при этом место в наблюдательном совете армейского клуба.

- Пока я беру небольшой перерыв. Назовем это заслуженным, но активным отдыхом, - цитирует "Р-Спорт" Федорова. - Работа главного менеджера сопряжена с большим напряжением, и вряд ли мне хотелось бы работать в таком качестве в другом клубе КХЛ. Думаю, если это не ЦСКА, то однозначно нет.

Что касается Северной Америки, каких-то мечтах об НХЛ, то страницу я для себя закрыл, так как, во-первых, есть дела семейные: у меня растет дочка, растет сын. Во-вторых, НХЛ – это очень серьезный вызов, серьезный шаг. Для этого нужно быть в очень хорошей форме, а опыта работы на таком уровне у меня нет. Сходу такие вершины не покорить, согласитесь.

Готов помочь сборной России в каких-то узкоспециализированных моментах. Не знаю, что это может быть, сам себе же я предложить не могу роль. А вообще, давайте остановимся на том, что пора мне немножко… Я не побоюсь этих слов, пора мне пожить для себя и для семьи, а не только хоккеем. Хотя он остается важнейшей частью моего бытия, это даже не обсуждается.