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Сергей Федоров: "Плэтт изъявил желание вернуться в КХЛ – ведем переговоры"

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Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал информацию о возвращении в состав команды нападающего Джеффа Плэтта, в межсезонье перебравшегося в шведский "Векше".

– Плэтт изъявил желание вернуться в КХЛ, – сказал Федоров. – Это нас заинтересовало. На данный момент ведутся переговоры.

В прошлом сезоне 31-летний Плэтт набрал 35 (21+14) очков в 55 матчах регулярного чемпионата КХЛ за ЦСКА при показателе полезности "+20" и 10 (6+4) очков в 12 играх плей-офф при "+4". За "Векше" он отметился 15 (10+5) результативными баллами в 25 матчах SHL. (Игорь ЕРОНКО)

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