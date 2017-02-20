Сергей Федоров: "Не думаю, что у Фаста глубокая болезнь, но она выбивает из колеи"

Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров в преддверии старта Кубка Гагарина рассказал о восстановлении вратаря Виктора Фаста. Он пожелал голкиперу скорейшего выздоровления.

– В плей-офф обычно ставка делается на одного вратаря, тем более, что у вас только восстанавливается Виктор Фаст?

– Думаю, ставка делается на 22 игрока, которые находятся в заявке. Хочется пожелать Виктору скорейшего выздоровления, но я не думаю, что у него какая-то глубокая болезнь. Хотя она, конечно, выбивает из колеи. Но Фаст – опытный вратарь. Он понимает всю ответственность и как только почувствует, что болезнь перевалила за экватор, вернется в нормальное оптимальное состояние.

– То есть пока он в заявку не попадает не первый матч?

– Мы ее огласим завтра. Все равно это решать тренерскому штабу. Сегодня Фаст провел хорошую тренировку.

– Это его первая тренировка?

– Насколько я знаю, да, и мы будем помогать Фасту, чтобы он восстановился как можно скорее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)