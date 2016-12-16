Сергей Федоров: "Лишился ли я части полномочий в ЦСКА? Хороший вопрос"

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров на данный момент не готов говорить об обновленном круге своих обязанностей в связи с новой должностью, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Ранее специалист занимал пост главного менеджера армейцев.

- У вас в ЦСКА сменилась должность, теперь вы главный менеджер по селекции. Что изменилось в вашей работе? - вопрос Федорову.

- Хотел бы, наверное, сказать так: то объявление, что было у нас на официальном сайте, его нет смысла повторять. Но в детали я, наверное, вдаваться пока не буду. Это определенный процесс, который займет какое-то время.

- Вы лишились какой-то части полномочий?

- Это хороший вопрос, но это техника. Я бы, наверное, прокомментировал это немного позже, или это сделают члены совета или временно исполняющий обязанности президента. Возможно, мне бы не хотелось вдаваться в технику, потому что есть определенные моменты, которые я сам до конца еще не понял.