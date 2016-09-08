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Сергей Федоров: "Кучеров в ЦСКА? Мне нечего ответить на этот вопрос"

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Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров не стал опровергать информацию "СЭ" о том, что армейский клуб сделал предложение нападающему "Тампа-Бэй" и сборной России Никите Кучерову. Однако, по словам Федорова, сейчас 23-летний игрок выступает за океаном.

"Мне нечего ответить на этот вопрос, – приводит "Р-Спорт" слова Федорова. – Да, права на Кучерова принадлежат ЦСКА, но на данном этапе Никита выступает за океаном. А сейчас он вообще находится в расположении сборной страны и готовится к Кубку мира. Все, что могу сказать, это пожелать ему успеха в составе национальной команды, а также успешного продолжения карьеры в НХЛ".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/

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