Сергей Федоров: "Хотел бы пожелать всем ребятам играть в КХЛ минимум до 24-25 лет"

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров считает, что хоккеистам стоит переезжать в НХЛ не раньше 24-25 лет. Тем не менее он понимает, что североамериканская лига является мечтой и серьезной проверкой.

– В каком возрасте оптимально перебираться за океан?

– Я каждый год сталкиваюсь с этой проблемой, у меня каждый год могло уехать из ЦСКА по нескольку человек. Я хотел бы пожелать всем ребятам играть в КХЛ минимум до 24-25 лет. Конечно, НХЛ – это мечта, это лучшая лига в мире, это серьезная проверка. Ехать туда пробовать себя – это неправильный подход, туда надо ехать играть, сразу показывая серьезный уровень. (Игорь ЕРОНКО)