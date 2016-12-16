Сергей Федоров: "ЦСКА выставил Кутузова на драфт отказов, чтобы игрок начал относиться к себе по-другому"

Главный менеджер ЦСКА по селекции Сергей Федоров подчеркнул, что клуб выставил защитника Александра Кутузова на драфт отказов, чтобы игрок переосмыслил некоторые вещи, передает корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провел в составе армейцев 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 4 (3+1) очка при показателе полезности "+5". Отметим, что Кутузов является чемпионом мира 2014 года в составе сборной России.

- Почему выставили на драфт отказов Кутузова? - вопрос Федорову.

- Драфт отказов - не самая приятная тема. Клуб решил пойти таким вот путем. Комментировать что-то сложно. Вы знаете процесс. Возможно, это определенный рычаг, который заставит спортсмена относиться к себе немножко с другой точки зрения.

- До дедлайна девять дней. Будет ли кто-то помимо Плэтта?

- Вряд ли мы что-то сможем сделать. Но разные ситуации бывают. Надо прожить эти девять дней и посмотреть, что в результате можно сделать. Но усиливаться все любят и используют для этого каждые сутки.

- Вы ориентируетесь на российский рынок или на зарубежный?

- Я думаю, что европейский и североамериканский - они просто закрыты, потому что не сможешь оформиться чисто технически.

- Велась ли работа по Шумакову и Шалунову?

- На эту тему уже от нашего клуба высказались те, кто должен высказываться. Скажу так, что ребята интересные, хорошие, но ограничусь такой фразой, что у них есть контракт с "Сибирью". Не хотелось бы говорить, что ЦСКА или какой-то клуб-олигарх может их приобрести. Потому что "Сибирь" очень достойно борется за выход в плей-офф, и эти ребята для них важны. Поэтому, на мой взгляд, более тактично будет поднять эту тему уже после сезона.

- Сейчас уже можете сказать, интересовался ли ЦСКА Артемом Зубом? Знарок сделал интересную ремарку на этот счет.

- Возможно, это правильно было - обратить на нас внимание. Да, определенный интерес был. Но больше мне к этому нечего добавить.