Сергей Федоров: "ЦСКА рад, что в сборную на "Кубок Карьяла" вызваны сразу пять игроков"

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров рад, что в сборную России для участия в первом этапе Евротура вызваны сразу пять игроков команды. "Кубок Карьяла" пройдет в Хельсинки с 3 по 6 ноября. На турнир отправятся вратарь Илья Сорокин, защитники Богдан Киселевич и Игорь Ожиганов, а также нападающие Валерий Ничушкин и Андрей Светлаков.

- Мы очень рады тому факту, что сборная пригласила ряд наших молодых игроков. И Сорокина, и Ничушкина, - цитирует "Р-Спорт" Федорова. - Валерий – хороший молодой форвард, которого нам удалось вернуть в КХЛ. Светлаков показывает неплохой уровень игры. Киселевич получил в игре с "Медвешчаком" небольшую травму, но все же сумел вернуться на лед. Мы очень рады, что именно в таком составе наши призывники в сборную поедут защищать честь страны на Евротуре.

Это хорошая проверка для ребят, хороший опыт. Естественно, другой задачи, кроме как хорошей игры и победы, никто не ставит. Мы надеемся на них, они в хорошей физической форме. Хочу пожелать им всем удачи и, что очень важно, обойтись без травм.