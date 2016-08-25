23:20 25 августа | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Федоров: "ЦСКА контактирует с представителем Дмитрия Орлова"

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Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров заявил, что армейцы контактируют с представителем защитника сборной России Дмитрия Орлова насчет подписания контракта.

– Будь у нас возможность подписать контракт хотя бы на год с Орловым, мы ее используем, – приводит "Р-Спорт" слова Федорова. – Все бывает, мы контактируем с представителем Орлова, но не так активно, как хотелось бы. Орлов ищет варианты в НХЛ.

В октябре 2013 года ЦСКА выменял у новокузнецкого "Металлурга" права на Орлова. Защитник, последние пять сезонов играющий в Северной Америке, пока не подписал новый контракт с "Вашингтоном". Орлов включен в состав сборной России на Кубок мира, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160825/1047792168.html

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