Сергей Федоров: "ЦСКА глупо думать о смене тренера"

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров отметил, что бы глупо задумываться о смене главного тренера после двух ударных сезонов под руководством Дмитрия Квартальнова. Ранее появилась информация, что клуб задумывается о смене наставника.

- Комментировать такие вещи не совсем обычно. Если мы будем думать об этом (о смене тренера) после двух таких ударных сезонов, это было бы глупо с нашей стороны, - цитирует "Р-Спорт" Федорова.

Квартальнов возглавил ЦСКА в апреле 2014 года, в сезоне-2014/15 армейцы стали чемпионами России по итогам регулярного чемпионата и дошли до финала конференции. В сезоне-2015/16 ЦСКА уступил магнитогорскому "Металлургу" в финале Кубка Гагарина.