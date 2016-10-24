13:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

Сергей Федоров: "ЦСКА глупо думать о смене тренера"

0
0
0

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров отметил, что бы глупо задумываться о смене главного тренера после двух ударных сезонов под руководством Дмитрия Квартальнова. Ранее появилась информация, что клуб  задумывается о смене наставника.

- Комментировать такие вещи не совсем обычно. Если мы будем думать об этом (о смене тренера) после двух таких ударных сезонов, это было бы глупо с нашей стороны, - цитирует "Р-Спорт" Федорова.

Квартальнов возглавил ЦСКА в апреле 2014 года, в сезоне-2014/15 армейцы стали чемпионами России по итогам регулярного чемпионата и дошли до финала конференции. В сезоне-2015/16 ЦСКА уступил магнитогорскому "Металлургу" в финале Кубка Гагарина.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161024/1111268184.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ