Сергей Федоров: "Бюджет "Динамо" - не более двух миллиардов рублей"

Генеральный директор московского "Динамо" Сергей Федоров назвал бюджет команды на следующий сезон. Напомним, что из-за долгов по зарплате клуб в статусе неограниченно свободных агентов покинули ряд хоккеистов.

– Бюджет клуба, как вы понимаете, складывается из спонсорских вкладов и того, что заработает клуб, – цитирует "Р-Спорт" Федорова. – Основным спонсором клуба, как и общества "Динамо", является Банк ВТБ. Доходная часть бюджета будет складываться из доходов от продаж билетов и абонементов, от рекламы. Расходная часть в своей массе представлена зарплатами игроков, среди которых есть и высокооплачиваемые хоккеисты. В целом нам поставлена задача уложиться в расходы порядка 2 миллиардов рублей.